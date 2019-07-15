Силачи со всего мира попробуют протащить танк по набережной Петрозаводска

В Петрозаводске 19-20 июля состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира", сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В Петрозаводск съедутся именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран — 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

В рамках мирового первенства SCL регулярно устанавливаются мировые рекорды, которые заносятся, в том числе и книгу рекордов Гиннеса. Так, на немецком этапе, который проходил в рамках крупнейшего мирового события в мире фитнес-индустрии, FIBO—2019, было установлено сразу четыре рекорда.

На российском этапе компания MB Barbell планирует удивить зрителей и представителей Книги рекордов Гиннеса установлением новых мировых достижений.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечается в сообщении.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" станет уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера.

Ведущие турнира: самые сильные люди России, блогеры - Михаил Кокляев и Вячеслав Максюта.

Собственно турнир состоится в субботу, 20 июля. Старт соревнований назначен на 12.30.