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Новости. Спорт
09:41, 15 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Силачи со всего мира попробуют протащить танк по набережной Петрозаводска

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В Петрозаводске 19-20 июля состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира", сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В Петрозаводск съедутся именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран — 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

В рамках мирового первенства SCL регулярно устанавливаются мировые рекорды, которые заносятся, в том числе и книгу рекордов Гиннеса. Так, на немецком этапе, который проходил в рамках крупнейшего мирового события в мире фитнес-индустрии, FIBO—2019, было установлено сразу четыре рекорда.

На российском этапе компания MB Barbell планирует удивить зрителей и представителей Книги рекордов Гиннеса установлением новых мировых достижений.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечается в сообщении.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" станет уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера.

Ведущие турнира: самые сильные люди России, блогеры - Михаил Кокляев и Вячеслав Максюта.

Собственно турнир состоится в субботу, 20 июля. Старт соревнований назначен на 12.30.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-15 11:31:01
Как-то заигрались в ПТЗ в танчики забив на асфальт :)
Valentina Vonti
2019-07-15 11:04:37
Весь асфальт танком снимут -молодцы организаторы.
Leopol'd
2019-07-15 13:17:09
Valentina Vonti, в отличие от бестолковых покатушек на день города, здесь испортить что-то шансов мало. Ездить, тем более разворачиваться танк видимо не будет. Максимум сделают несколько щербинок в момент погрузки-выгрузки с платформы. Полагаю это Маркелов оплатит, если случится.
А ровно стоящий танк, даже двигающийся на "качковой" тяге ущерба грунту не наносит.
Штази
2019-07-15 11:30:35
Valentina Vonti, если и сдерут асфальт, то сами силачи своими копы... то есть кроссовкам. Как бы ещё дорогу не унавозили, пытаясь собственной тягой ему гусеницы провернуть. Не знаю, удастся ли этот эксперимент, но воздух точно испортят. )))
Саныч
2019-07-15 10:09:35
Предлагаю его там оставить. Скоро ведь парад на 1 сентября.
btw
2019-07-15 10:00:47
Чего ж не атомную бомбу сразу. Та же гиря, только побольше
Беня
2019-07-15 10:57:03
btw, английский колониальный сапог для господ "типа либералов" на набережной надо повесить. Он красивый, легкий, исключительно мирный (не то шо танки) и о-очень сладкий. Думаю вам понравится :) :) :)
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