ФОТО: Для строительства школы-интерната в Петрозаводске потребуется больше 2 га парковой зоны, утверждают жители

Жители Древлянки дали развернутый комментарий на высказывания Артура Парфенчикова относительно строительства школы-интернета в парке "Лягушка".

Напомним, жители города негодуют из-за того, что для строительства школы могут уничтожить парк "Лягушка" на Древлянке.

В паблике "Тропа Ивана Царевича" обеспокоенные жители написали комментарий о строительстве школы-интернета.

Жителей смущает фраза "строительство школы и рекреационной зоны".

"Надеемся, что имели ввиду поиск участка для строительства школы, примыкающего к рекреационной зоне, а не строительство рекреационной зоны с нуля", - пишут в паблике.



Паблик

По республиканской "Программе поддержки местных инициатив" была построена вело-пешеходная дорожка "Тропа Ивана-Царевича" и частично благоустроен "Парк Лягушка".

Для реализации проекта жители собрали 172460 рублей (10% от общей стоимости проекта).

В 2018 году проект "Парк Ивана-Царевича", включающий в себя второй этап благоустройства "Тропы Ивана-Царевича", благоустройство парка "Иван-Царевич" и парка "Лягушка", вошел в число 15 проектов-победителей по федеральной программе "Комфортная городская среда". За него проголосовали 2829 жителей.

"Для строительства школы-интерната на 300 человек требуется участок площадью от 2,3 гектар. Мы наложили эту площадь на карту и получили безрадостную картину. От нашего парка "Лягушка" после строительства школы останется лишь небольшой фрагмент с несколькими деревьями. Для более точного понимания ситуации необходима проработка не детального эскиза, который может включать погрешности площади, а рабочего проекта, нанесенного на карту с привязкой сетей и коммуникаций", – прокомментировали в паблике.



Паблик