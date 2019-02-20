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Новости. Общество
09:17, 20 Февраля 2019
фото: Паблик "Тропа Ивана Царевича"

ФОТО: Для строительства школы-интерната в Петрозаводске потребуется больше 2 га парковой зоны, утверждают жители

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Жители Древлянки дали развернутый комментарий на высказывания Артура Парфенчикова относительно строительства школы-интернета в парке "Лягушка".

Напомним, жители города негодуют из-за того, что для строительства школы могут уничтожить парк "Лягушка" на Древлянке.

В паблике "Тропа Ивана Царевича" обеспокоенные жители написали комментарий о строительстве школы-интернета.

Жителей смущает фраза "строительство школы и рекреационной зоны".

"Надеемся, что имели ввиду поиск участка для строительства школы, примыкающего к рекреационной зоне, а не строительство рекреационной зоны с нуля", - пишут в паблике.


Паблик

По республиканской "Программе поддержки местных инициатив" была построена вело-пешеходная дорожка "Тропа Ивана-Царевича" и частично благоустроен "Парк Лягушка".

Для реализации проекта жители собрали 172460 рублей (10% от общей стоимости проекта). 

В 2018 году проект "Парк Ивана-Царевича", включающий в себя второй этап благоустройства "Тропы Ивана-Царевича", благоустройство парка "Иван-Царевич" и парка "Лягушка", вошел в число 15 проектов-победителей по федеральной программе "Комфортная городская среда". За него проголосовали 2829 жителей.

"Для строительства школы-интерната на 300 человек требуется участок площадью от 2,3 гектар. Мы наложили эту площадь на карту и получили безрадостную картину. От нашего парка "Лягушка" после строительства школы останется лишь небольшой фрагмент с несколькими деревьями. Для более точного понимания ситуации необходима проработка не детального эскиза, который может включать погрешности площади, а рабочего проекта, нанесенного на карту с привязкой сетей и коммуникаций", – прокомментировали в паблике. 


Паблик

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Комментарии

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David
2019-02-20 10:32:09
 ну чего на пустом месте злить людей? Зачем эта агрессия? В Что в Задовске место не найти? Да и почему непременно нужно в городской черте строить?
xxxxxxx
2019-02-20 09:58:41
Стройте интернат на Птицефабрике , СКЗ или Соломенном , ..урики . Головой то подумайте немного.
однозначно
2019-02-20 09:56:22
Местечковые куркули могут негодовать сколь угодно, но интернат для детей инвалидов будет там построен. Полагаю, что родители данной категории детей поддержат инициативу губернатора и соберут подписи в поддержку этого проекта.
Гость
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