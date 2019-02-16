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Новости. Общество
10:40, 16 Февраля 2019
фото: Группа "ВКонтакте" - "Тропа Ивана Царевича"

Коррекционную школу в Петрозаводске хотят построить на месте парка, который планировали благоустроить

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Жители города негодуют из-за того, что для строительства школы могут уничтожить парк "Лягушка" на Древлянке.

В группе "Тропа Ивана Царевича" появилась информация о строительстве коррекционной школы на месте парка. 

"Республика хочет построить коррекционную школу - интернат в экологически чистом районе. Минимущества отправило в мэрию приказ о выделении участка рядом с парком "Лягушка" для строительства этой школы. Так как площади участка не хватает, то планируют изменить назначение земель части территории парка – вывести их из зоны рекреации в зону застройки. 29 января было предварительное заседание комиссии по этому вопросу, не все сотрудники АПГО поддержали данное местоположение школы.  В конце февраля данный вопрос будет вынесен на публичные слушания. Их результат носят рекомендательный характер, но к ним могут прислушаться".

Петрозаводчане боятся, что парк уничтожат.  

На выборах в марте 2018 года проект благоустройства "Тропы Ивана Царевича" и парка "Лягушка" был поддержан жителями и вошел в 15 проектов-победителей по программе Комфортная городская среда. Его реализация запланирована на 2022 год. 

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Комментарии

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однозначно
2019-02-16 11:20:18
Кто негодует ? Конкретно : фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения. Или это опять навальненок Трунов негодует ? Или защитнички ночного фотографа нашли очередной повод негодовать ?
Max
2019-02-16 11:04:52
Очень цинично размещать нужную городу школу путем уничтожения нужного людям парка! А других пустырей нет? Или все под многоэтажки продали?
Гость
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