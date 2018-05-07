ФОТО: Дочь голливудских знаменитостей в откровенной фотосессии (18+)

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Девушка позирует в мокрой футболке и без нее.
Айрленд Болдуин, 22-летняя дочь актера Алека Болдуина и фотомодели Ким Бейсингер, приняла участие в откровенной пляжной фотосессии, рассказывает "Лайф". Снимки появились в Instagram Айрленд и ее фотографа Тайлера Кандела.
На одном из опубликованных снимков модель предстала лежащей в мокрой футболке на берегу моря.
А на другом вовсе избавилась от одежды, прикрыв грудь лишь несколькими штрихами. Оба снимка собрали тысячи лайков и сотни комментариев.
Отметим, что на фото, опубликованном на странице Тайлера Кандела, Айрленд выглядит гораздо скромнее. Впрочем, и лайков с комментариями под этим снимком гораздо меньше.
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