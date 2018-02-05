ФОТО: Дорогая иномарка перекрыла дорогу пешеходам в центре Петрозаводска

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Жители карельской столицы жалуются на автолюбителей, которые "паркуются, где хотят".
Владелец внедорожника Toyota перегородил тротуар на улице Куйбышева. Пешеходам приходилось обходить припаркованную иномарку.
Фото размещены петрозаводчанкой в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
"Так паркуются дамы.... Видимо, пешеходы должны ходить по ее капоту". Так очевидец прокомментировал свои снимки.
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