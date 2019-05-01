ФОТО: Две иномарки в Петрозаводске не поделили перекресток

В Петрозаводске на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотской произошло столкновение двух автомобилей.

ДТП с участием легковых автомобилей Mitsubishi Lancer и Peugeot 206 произошло на пересечении улиц Шотмана и Краснофлотская 30 апреля в 21-25, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария случилась на регулируемом перекрёстке. Peugeot выезжал с улицы Краснофлотская, совершая левый поворот на улицу Шотмана. В это же время Mitsubishi двигался по улице Шотмана в прямом направлении, вероятно, - на запрещающий сигнал светофора.

От столкновения Mitsubishi отбросило на полосу встречного движения и угол перекрёстка. Машины получили механические повреждения.