16:24, 25 Апреля 2018
ФОТО: Дворник нашел подозрительный предмет на спортплощадке петрозаводской школы
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В Петрозаводске 24 апреля во время уборки территории лицея №1 дворник обнаружил подозрительную металлическую коробку, сообщает отдел Росгвардии.
Директор лицея заявила о находке в правоохранительные органы, после чего на место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.
"Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. При осмотре выяснилось, что это набор для переплёта книг, который опасности не представлял", - отметили в Росгвардии.
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