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Новости. Общество
16:24, 25 Апреля 2018

ФОТО: Дворник нашел подозрительный предмет на спортплощадке петрозаводской школы

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В Петрозаводске 24 апреля во время уборки территории лицея №1 дворник обнаружил подозрительную металлическую коробку, сообщает отдел Росгвардии.

Директор лицея заявила о находке в правоохранительные органы, после чего на место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.


фото: Росгвардия по Карелии

"Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. При осмотре выяснилось, что это набор для переплёта книг, который опасности не представлял", - отметили в Росгвардии.


фото: Росгвардия по Карелии

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-25 18:47:20
Легче найти предмет, чем дворника.
Мизантроп
2018-04-25 17:22:05
У меня до сих по такой лежит. С детьми книжки переплетал.
gaudealis
2018-04-25 16:59:45
Mustafa, будьте бдительнее, не теряйте вещички!
Неравнодушный
2018-04-25 16:57:33
Бдительность вполне оправдана. Если советское - значит, подозрительное.
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