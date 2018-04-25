ФОТО: Дворник нашел подозрительный предмет на спортплощадке петрозаводской школы

В Петрозаводске 24 апреля во время уборки территории лицея №1 дворник обнаружил подозрительную металлическую коробку, сообщает отдел Росгвардии.

Директор лицея заявила о находке в правоохранительные органы, после чего на место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.



фото: Росгвардия по Карелии

"Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. При осмотре выяснилось, что это набор для переплёта книг, который опасности не представлял", - отметили в Росгвардии.