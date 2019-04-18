ФОТО: Факты захламления Петрозаводска фиксируются ежедневно, сообщает мэрия

Администрация Петрозаводска напомнила о необходимости наличия свободных проездов к площадкам для сбора мусора.

Рейды с целью выявления нарушений по содержанию контейнерных площадок проводятся ежедневно. Специалисты городской администрации регулярно производят обследования контейнерных площадок для контроля за вывозом твердых коммунальных отходов, сообщает мэрия.

"Ежедневно фиксируются факты захламления прилегающих к площадкам территорий крупногабаритными и строительными отходами, порубочными остатками, что влечет образование свалок", - говорится в сообщении.

Виновников пытаются вычислить совместно с городской полицией.

Отмечается, что в мэрию поступает большое количество обращений по фактам невывоза отходов в связи с тем, что подъездные пути к контейнерам заблокированы припаркованными автомобилями.