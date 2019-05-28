08:20, 28 Мая 2019
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
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В ходе таможенного контроля в пункте пропуска Вяртсиля в легковом автомобиле гражданина Украины, выезжавшего в Финляндию, была обнаружена крупная партия табачных изделий.
Как сообщили в карельской таможне, блоки с сигаретами были спрятаны в пустых полостях автомобиля. Скрытый от таможенного контроля товар обнаружили кинолог со служебной собакой во время осмотра автомобиля. Всего нашли 61 блок сигарет Marlboro и MarlboroGold.
В отношении гражданина Украины был составлен протокол об административном правонарушении.
Всего с начала 2019 года карельская таможня обнаружила более 230 блоков сигарет с сокрытием от таможенного контроля.
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