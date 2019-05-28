ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни

В ходе таможенного контроля в пункте пропуска Вяртсиля в легковом автомобиле гражданина Украины, выезжавшего в Финляндию, была обнаружена крупная партия табачных изделий.

Как сообщили в карельской таможне, блоки с сигаретами были спрятаны в пустых полостях автомобиля. Скрытый от таможенного контроля товар обнаружили кинолог со служебной собакой во время осмотра автомобиля. Всего нашли 61 блок сигарет Marlboro и MarlboroGold.

В отношении гражданина Украины был составлен протокол об административном правонарушении.

Всего с начала 2019 года карельская таможня обнаружила более 230 блоков сигарет с сокрытием от таможенного контроля.