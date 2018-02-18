ФОТО: Грузовик загорелся на севере Карелии

В Костомукше пожарные спасли грузовой автомобиль, который в результате пожара получил незначительные повреждения.

Сотрудники работники пожарно-спасательной части № 6 по охране в Костомукше привлекались вчера для ликвидации пожара в грузовом автомобиле.

Фото с места происшествия пожарные выложили в своей группе в социальной сети.