ФОТО: Грузовик загорелся на севере Карелии

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В Костомукше пожарные спасли грузовой автомобиль, который в результате пожара получил незначительные повреждения.
Сотрудники работники пожарно-спасательной части № 6 по охране в Костомукше привлекались вчера для ликвидации пожара в грузовом автомобиле.
Фото с места происшествия пожарные выложили в своей группе в социальной сети.
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