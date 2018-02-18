Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
12:29, 18 Февраля 2018

ФОТО: Грузовик загорелся на севере Карелии

По теме

В Петрозаводске автомобиль сбил невнимательного мужчину
18.02.18 12:43
ФОТО: В Кондопоге автомобиль вылетел с дороги и оказался в сугробе
18.02.18 09:23
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
17.02.18 12:17
Все новости
Загрузка...

В Костомукше пожарные спасли грузовой автомобиль, который в результате пожара получил незначительные повреждения.

Сотрудники работники пожарно-спасательной части № 6 по охране в Костомукше привлекались вчера для ликвидации пожара в грузовом автомобиле.

Фото с места происшествия пожарные выложили в своей группе в социальной сети.

 

По теме

В Петрозаводске автомобиль сбил невнимательного мужчину
18.02.18 12:43
ФОТО: В Кондопоге автомобиль вылетел с дороги и оказался в сугробе
18.02.18 09:23
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
17.02.18 12:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
12.02.2018, 12:00
Кто самый богатый кандидат?
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей

Аналитика

16.02.2018 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2018 12:24
Без политики
Я могу себя преодолеть!
Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций России в прошлом году получили президентские грант на развитие гражданского общества.  В числе счастливчиков - Карельская региональная общественная организация родителей "Поможем нашим детям".
Skoda Rapid - семья будет довольна
16.02.2018 12:02
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 4
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 2
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

Фаер-шоу на "Гиперборее" 2018 в Петрозаводске
Сегодня 15:03
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»