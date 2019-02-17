Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:26, 17 Февраля 2019

ФОТО и ВИДЕО: "Гиперборея" в Петрозаводске: Чем запомнился зимний фестиваль

Загрузка...

В столице Карелии в субботу подвели итоги международного конкурса снежных и ледовых скульптур, который проходил в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея".

Как рассказали в мэрии, на долю мастеров в этом году выпало не только испытание холодом. В дни оттепели фигуры таяли, страдали под натиском сильного ветра, и некоторые детали приходилось переделывать по нескольку раз. Несмотря на сложности, команды создали на территории праздника 31 композицию: десять ледовых скульптур, по десять больших и малых снежных, а также внеконкурсную работу "Памяти Успенской церкви".

В номинации "Снежная скульптура - малый куб" призовые места заняли: I место – "Удивительный мир" (Рутковская Полина, Позднякова Варвара – Петрозаводск), II место – "Любовь-морковь" (Андреева Олеся, Тюрина Ксения, Филимонова Екатерина – Петрозаводск), III место – "Говорят, что киты не летают…" (Лебедева Мария, Ларионова Кристина, Канашенко Никита – Петрозаводск).

В номинации "Снежная скульптура - большой куб" лучшими признаны: I место – "Равновесие" (Булганин Владислав, Коросова Юлия - Великий Новгород), II место – "Сказочный лес Карелии" (Котлярова Елена, Котлярова Надежда, Пеккарева Ольга – Петрозаводск), III место -"Тепло" (Сакович Роман, Пранович Алексей, Шевляков Даниил - Минск, Петрозаводск).

В номинации "Ледовая скульптура" I место – "За гранью" (Малухина Екатерина, Куклин Егор, Мехряков Илья - Коувола, Пермь, Кунгур); II место – "Поморье" (Лебедев Алексей, Белый Александр, Мамонов Владислав – Санкт-Петербург, Петрозаводск), III место – "Старый, верный Вяйнямейнен. Вековечный прорицатель" (Назаров Сергей, Баир Кирилл - Ижевск, Королев ).

Специальный приз мэрии Петрозаводска достался авторам работы "Торжество Победы" (Николаев Сергей, Ваваев Матвей – Екатеринбург), а спецприз Петросовета получила скульптура "Старый, верный Вяйнямейнен. Вековечный прорицатель".

На сцене фестиваля выступил певец Данко. По данным мэрии, несколько тысяч петрозаводчан слушали его песни.

Завершил фестиваль красочный семиминутный фейерверк. Более сотни залпов праздничного салюта раскрасили небо над столицей Карелии в честь финала главного зимнего события в Петрозаводске.

Смотрите фото и видео с фестиваля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы

Аналитика

15.02.2019 10:09
Обществоведение
"Китайский дракон" пришел на Север 3
Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 4
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 5
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея" 2019
Сегодня 08:33
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»