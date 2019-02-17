ФОТО и ВИДЕО: "Гиперборея" в Петрозаводске: Чем запомнился зимний фестиваль

В столице Карелии в субботу подвели итоги международного конкурса снежных и ледовых скульптур, который проходил в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея".

Как рассказали в мэрии, на долю мастеров в этом году выпало не только испытание холодом. В дни оттепели фигуры таяли, страдали под натиском сильного ветра, и некоторые детали приходилось переделывать по нескольку раз. Несмотря на сложности, команды создали на территории праздника 31 композицию: десять ледовых скульптур, по десять больших и малых снежных, а также внеконкурсную работу "Памяти Успенской церкви".

В номинации "Снежная скульптура - малый куб" призовые места заняли: I место – "Удивительный мир" (Рутковская Полина, Позднякова Варвара – Петрозаводск), II место – "Любовь-морковь" (Андреева Олеся, Тюрина Ксения, Филимонова Екатерина – Петрозаводск), III место – "Говорят, что киты не летают…" (Лебедева Мария, Ларионова Кристина, Канашенко Никита – Петрозаводск).

В номинации "Снежная скульптура - большой куб" лучшими признаны: I место – "Равновесие" (Булганин Владислав, Коросова Юлия - Великий Новгород), II место – "Сказочный лес Карелии" (Котлярова Елена, Котлярова Надежда, Пеккарева Ольга – Петрозаводск), III место -"Тепло" (Сакович Роман, Пранович Алексей, Шевляков Даниил - Минск, Петрозаводск).

В номинации "Ледовая скульптура" I место – "За гранью" (Малухина Екатерина, Куклин Егор, Мехряков Илья - Коувола, Пермь, Кунгур); II место – "Поморье" (Лебедев Алексей, Белый Александр, Мамонов Владислав – Санкт-Петербург, Петрозаводск), III место – "Старый, верный Вяйнямейнен. Вековечный прорицатель" (Назаров Сергей, Баир Кирилл - Ижевск, Королев ).

Специальный приз мэрии Петрозаводска достался авторам работы "Торжество Победы" (Николаев Сергей, Ваваев Матвей – Екатеринбург), а спецприз Петросовета получила скульптура "Старый, верный Вяйнямейнен. Вековечный прорицатель".

На сцене фестиваля выступил певец Данко. По данным мэрии, несколько тысяч петрозаводчан слушали его песни.

Завершил фестиваль красочный семиминутный фейерверк. Более сотни залпов праздничного салюта раскрасили небо над столицей Карелии в честь финала главного зимнего события в Петрозаводске.

Смотрите фото и видео с фестиваля.