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Новости. Культура
06:40, 03 Июня 2019
фото: ВКонтакте/Александр Ивченко/Обитель ангелов

ФОТО и ВИДЕО: Пегас поселился в "Обители ангелов" в Лахденпохье

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Чемпион России по парковой культуре Александр Ивченко продолжает создавать в Карелии музей деревянной скульптуры "Обитель ангелов".

Виртуоз резьбы бензопилой по дереву из Воронежа Александр Ивченко сделал новые экспонаты для будущего музея в Лахденпохье. На днях в экспозиции появился Пегас.

"Финал. А вы катались на Пегасе? Обитель Ангелов. Карелия. Лахденпохья. Готовимся к открытию", - прокомментировал мастер итог работы на своей странице в "Вконтакте".

Открытие музея, запланированное на июнь 2019 года, перенесли на весну 2020 года. Оно будет приурочено к 100-летию республики Карелия. По словам организаторов, причина переноса - расширение экспозиции.

Ранее говорилось о том, что экспозиция музея займет несколько сотен квадратных метров. Для одной из работ мастера построили целый город в миниатюре на площади около 10 квадратных метров: торговые центры, заводы, спальные кварталы, памятники, остановки, машины.

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