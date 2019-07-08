ФОТО и ВИДЕО: Петрозаводчане приняли участие в семейном параде

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на набережной Петрозаводска прошел необычный парад.

Мероприятие прошло в Петрозаводске уже в четвертый раз. С 2008 года этот день отмечается в России как День семьи, любви и верности.

В праздничном шествии вдоль набережной Онежского озера приняли участие молодые супруги, будущие родители, многодетные семьи, а также почтенные супруги со стажем и другие семьи.

Смотрим фото и видео.