ФОТО и ВИДЕО: Пограничники Карелии показали, как задерживают террористов

В Петрозаводске прошли показательные учения пограничного управления ФСБ, посвященные Дню пограничника.

В Петрозаводске 28 мая начались праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника. Они начались с возложения цветов и поздравлений от руководителей региона.

После этого на площадке у ДК "Машиностроитель" состоялись показательные выступления со стрельбой по "террористам", задержанием нарушителей границы с помощью собак и без.

А в ДК можно было сфотографироваться с автоматом и в бронежилете на выставке оружия.

Смотрим фото и видео.