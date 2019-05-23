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Новости. Общество
11:57, 23 Мая 2019
фото: читатель "Столицы на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Ремонт дороги в Шуе стал личной драмой для жителей окрестных домов

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Жители поселка Шуя возмущены, как проходит ремонт дороги, который затронул их палисадники и огороды, разбитые вдоль трассы на месте дренажной канавы.

"Мы, жители улицы Школьной поселка Шуя, были рады, узнав новость о ремонте улицы Школьной. В наших трёх домах те семьи кто живёт на первом этаже придомовые участочки находятся со стороны ул.Школьной. Вдоль тротуарчиков и между заборами была канава. Канава не сплошная, а к каждому участочку есть заезд, то есть 5 или 6 заездов, под ними труба. Мы все здесь живём уже 36-й год. Воды в этой канаве никогда не было, все жильцы подтвердят. Лет 7-8 назад мы решили с мужем всё облагородить: очистили канаву, привезли Камаз с камнем, гравий, сделали дренаж, а сверху земли, и посадили сирени, гортензии, флоксы, чтобы всё было красиво. В Пермь заказали забор. Короче физических и материальных затрат сделано не мало. Соседи глядя на нас тоже стали облагораживаться. А теперь что? Дело не в куске этой земли, а в труде, и что потом будет с вновь вырытыми канавами, опять эта грязь и сорняки?" – написали в редакцию "Столицы на Онего" жильцы расположенных на улице Школьной домов.

По их словам, 27 апреля были получены уведомления с требованиями убрать заборы до 13 мая. А 14 мая вдоль дороги начались работы. Экскаваторы и работники подрядной организации начали демонтировать заборы и восстанавливать дренажную канаву вдоль забора. Жители местных домов считают, что это "варварство".

"Столица на Онего" обратилась за комментарием в администрацию Шуйского поселения.

Как пояснила глава поселения Анастасия Соколова, о жалобах в администрации в курсе. Но территория, на которой стояли заборы является муниципальной собственностью, а согласно техническому регламенту, дорога должна быть оснащена дренажной канавой.

"По улице Школьной у нас проходит дорога общего пользования. Неотъемлемой частью является дренажная канава. Жители в свое время эту канаву засыпали, выдвинули заборы на эту территорию. Там теперь растут различные растения. Нам в этом году на дорогу дали большие деньги из Дорожного фонда РК – 3,8 млн рублей, и 2 млн мы софинансируем из бюджета поселения. Дорога находится в плачевном состоянии. Для того, чтобы асфальт стоял, нужна дренажная система у дороги. Как это предполагает техрегламент. Жители начали этому противиться, потому что там лет 8 у них растения красивые растут, заборы поставлены. Приезжали на место депутат ЗС Валерий Шоттуев, замминистра дорожного хозяйства Дмитрий Кондрашин. Выяснилось, что все мы делаем правильно, дорога – наша, в собственности муниципалитета. Мы на территорию граждан не залезаем. Некоторые сами сняли заборы, другие мы аккуратно демонтировали и положили на их территорию. А канаву свою, да, мы выкопали", - сказала Соколова.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-23 13:21:53
Вообще то жители самовольно захватили землю под дренажной канавой, что теперь жаловаться. Думать надо прежде чем что-то делать!
Беня
2019-05-23 12:48:37
За Кукковку не скажу, скажу за Перевалку: та же картина, все заборы вынесены на дорогу, хотя при Брежневе (раньше, увы, не помню) на месте заборов были деревянные тротуары.
Аналогично на даче, все заборы на дороге, не разъехаться. Я из за этого регулярно на даче гавкаюсь с соседкой через дорогу, которая сузила эту самую дорогу, отгородив кусок.
Так шо мое частное мнение вполне себе маниакально- радикальное: СНОСИТЬ ВСЕ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ :) и приводить в соответствие В КоАП есть штраф за самовольное занятие земли 1,5% кадастровой стоимости - ВСЕХ нафиг ШТРАФОВАТЬ НЕЩАДНО. :) Положена казенная канава - значит будет казенная канава.
Ибо нефиг :)
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