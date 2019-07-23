ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке

В Петрозаводске произошел сильный пожар на крыше гипермаркета "Сигма".

Как сообщают очевидцы, возгорание произошло около получаса назад.

В ГУМЧС по Карелии пояснили, что загорелась крыша гипермаркета.

Подробностей о площади пожара и возможных пострадавших пока нет.

В 21.05 очевидцы рассказали, что пожарным удалось справиться с возоранием, и дыма стало меньше.