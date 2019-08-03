ФОТО и ВИДЕО: В Карелии стартовала уникальная международная экспедиция на внедорожниках

Участники трофи-рейда должны преодолеть три тысячи километров за две недели.

Участники экспедиции стартовали сегодня днем от берегов Ладоги. Их путь пройдет через всю Карелию до Кольского полуострова в Мурманской области.

Экспедиция продлится с 3 по 17 августа. Финиш состоится на Умбозерском перевале. 18 августа участники отправятся в обратный путь.

Ранее сообщалось, что автомобилистам предстоит покорить лесные трассы и броды, побывать в национальных парках, увидеть старинные карельские деревни и пейзажи северного региона России. Маршрут пролегает таким образом, что автомобили практически не будут выезжать на региональные или федеральные дороги. При этом путь проложен в двух вариантах: для подготовленных джипов и стандартных полноприводных автомобилей. По какой трассе ехать – выбирает участник.

На старт сегодня вышли около тридцати экипажей. В пути к ним присоединятся еще три автомобился из Республики Беларусь и Москвы. Также пятого августа в состав рейда войдет команда блогеров из Франции

Ранее организаторы мероприятия сообщали о том, что в этом году в экспедиции планировали принять участие представители России, Финляндии, Литвы, Республики Беларусь и Украины.