В Сортавале завершается марафон "25 часов на льду"

В Карелии стартовал первый международный фестиваль "Зимний Драйв".

В четверг 22 февраля на льду озера Айранне в Сортавале стартовал первый международный фестиваль "Зимний Драйв". В его рамках проходят соревнования по конькобежному спорту, автомобильный марафон "25 часов на льду" и "Кубок танцующих автомобилей".

На мероприятие приехали спортсмены из Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Выборга, Петрозаводска и Украины.

Организатором фестиваля стала петербурженка Илона Накутис - неоднократный чемпион России по ралли. По ее словам, участники автогонок "25 часов на льду" претендуют на мировой рекорд по продолжительности соревнований.

Шесть команд за 25 часов должны проехать как можно больше кругов по ледовой трассе озера Айранне. Финиш марафона назначен на 23 февраля.