ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске отметили концертом День Государственного флага

Концерт ко Дню Государственного флага состоялся у "Петровского дворца" в Петрозаводске.

В четверг, 22 августа, отмечается День Государственного флага РФ. В карельской столице на площадке у "Петровского дворца" состоялся концерт по случаю празднования. На площадке у образовательного учреждения собралось большое количество петрозаводчан.

Как это было, смотрим в фото- и видеорепортаже "Столицы на Онего".