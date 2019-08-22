ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске отметили концертом День Государственного флага

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Концерт ко Дню Государственного флага состоялся у "Петровского дворца" в Петрозаводске.
В четверг, 22 августа, отмечается День Государственного флага РФ. В карельской столице на площадке у "Петровского дворца" состоялся концерт по случаю празднования. На площадке у образовательного учреждения собралось большое количество петрозаводчан.
Как это было, смотрим в фото- и видеорепортаже "Столицы на Онего".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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