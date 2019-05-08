ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске снесли деревянные скульптуры на набережной Онего

Несколько деревянных скульптур на набережной Онежского озера снесены, поскольку их состояние признано небезопасным.

Сегодня на набережной Онего были снесены восемь аварийных деревянных скульптур. Их демонтировали и обещали утилизировать.

"Арт-объекты появились на Онежской набережной в июне 2008 года во время Симпозиума скульпторов, организатором которого являлась Администрация Петрозаводска. Решение о демонтаже восьми фигур было принято из соображений безопасности. За 11 лет деревянные скульптуры под воздействием атмосферных явлений рассохлись, имеют непрезентабельный внешний вид и представляют угрозу для граждан", - информровала ранее администрация столицы Карелии.