ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске снесли деревянные скульптуры на набережной Онего

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Несколько деревянных скульптур на набережной Онежского озера снесены, поскольку их состояние признано небезопасным.
Сегодня на набережной Онего были снесены восемь аварийных деревянных скульптур. Их демонтировали и обещали утилизировать.
"Арт-объекты появились на Онежской набережной в июне 2008 года во время Симпозиума скульпторов, организатором которого являлась Администрация Петрозаводска. Решение о демонтаже восьми фигур было принято из соображений безопасности. За 11 лет деревянные скульптуры под воздействием атмосферных явлений рассохлись, имеют непрезентабельный внешний вид и представляют угрозу для граждан", - информровала ранее администрация столицы Карелии.
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