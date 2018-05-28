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Новости. Происшествия
22:20, 28 Мая 2018

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске произошло возгорание рядом с крупным гипермаркетом

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Рядом с гипермаркетом "Лента" на Кукковке неизвестные подожгли траву.

В 22.00 вблизи гипермаркета "Лента" на Кукковке неизвестные подожгли сухую траву. Огонь распространился по площади газона.

Сперва с огнем боролись охранники торгового центра. Затем на место прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания. 

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-28 23:24:28
Это не всё. Скоро полудикие подожгут траву на откосе железной дороги. Всегда так было.
Гость
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