ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске произошло возгорание рядом с крупным гипермаркетом

Рядом с гипермаркетом "Лента" на Кукковке неизвестные подожгли траву.

В 22.00 вблизи гипермаркета "Лента" на Кукковке неизвестные подожгли сухую траву. Огонь распространился по площади газона.

Сперва с огнем боролись охранники торгового центра. Затем на место прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания.