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Новости. Общество
09:53, 27 Мая 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: В центре Петрозаводска прошел большой семейный праздник

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Семейный фестиваль "Город моей мечты" прошел на площади Кирова в Петрозаводске.

Большой семейный праздник был приурочен к Международному Дню защиты детей.

В центре Петрозаводска состоятся звездные выступления, бал кадетов, театральные постановки, флешмобы, мастер-классы, спортивные соревнования, игры, выставки, концерты и детская дискотека.

Работал "Патриотический квартал", "Детская площадка", "Велосипедный парк", "Творческий проспект", "Здоровый бульвар", "Добрый район", "Ярмарочный двор", "Национальный проспект", "Соборная улица" и "Спортивный стадион".

Впервые по площади Кирова прошли семьи с детьми в национальных костюмах, коллективы детских садов и школ, общины и диаспоры.

До позднего вечера площадь пела и плясала: стучали барабаны, подростки танцевали хип-хоп, проходили мастер-классы по выпечке и рукоделию, а также конкурсы с призами, работала ярмарка мастеров.

На стадионе "Юность" соревновались спортсмены и любители, пробовали свои силы в спортивных состязаниях и ребята с ограниченными возможностями.

Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел праздник на фото и видео.

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Комментарии

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Саныч
2019-05-27 12:15:06
Нафига столько ряженых нагнали?
Мизантроп
2019-05-27 10:52:48
Что за голубой флаг у ряженого?
однозначно
2019-05-27 10:50:09
Больше всего позабавил ряженый с красными шнурками. Лихой казак.
User
2019-05-27 11:08:27
однозначно, это юнармейский хунвейбин.
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