ФОТО и ВИДЕО: В центре Петрозаводска прошел большой семейный праздник

Семейный фестиваль "Город моей мечты" прошел на площади Кирова в Петрозаводске.

Большой семейный праздник был приурочен к Международному Дню защиты детей.

В центре Петрозаводска состоятся звездные выступления, бал кадетов, театральные постановки, флешмобы, мастер-классы, спортивные соревнования, игры, выставки, концерты и детская дискотека.

Работал "Патриотический квартал", "Детская площадка", "Велосипедный парк", "Творческий проспект", "Здоровый бульвар", "Добрый район", "Ярмарочный двор", "Национальный проспект", "Соборная улица" и "Спортивный стадион".

Впервые по площади Кирова прошли семьи с детьми в национальных костюмах, коллективы детских садов и школ, общины и диаспоры.

До позднего вечера площадь пела и плясала: стучали барабаны, подростки танцевали хип-хоп, проходили мастер-классы по выпечке и рукоделию, а также конкурсы с призами, работала ярмарка мастеров.

На стадионе "Юность" соревновались спортсмены и любители, пробовали свои силы в спортивных состязаниях и ребята с ограниченными возможностями.

Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел праздник на фото и видео.