ФОТО: Ирина Мирошник прокатилась по Петрозаводску в подержанном питерском троллейбусе

Глава карельской столицы Ирина Мирошник проинспектировала один из троллейбусов, подаренных Санкт-Петербургом Петрозаводску, сообщает мэрия.

В пятницу на маршрут №1 в Петрозаводске вышел первый из десяти подержанных троллейбусов, поступивших из Санкт-Петербурга. В нем прокатилась глава карельской столицы Ирина Мирошник.



фото: мэрия Петрозаводска

"Троллейбусы предоставило правительство Санкт-Петербурга. Вопрос курировал лично губернатор Георгий Полтавченко, являющийся членом Госкомиссии по подготовке с 100-летию Республики Карелия. Это стало возможным благодаря содействию специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Сергея Катанандова", - сообщает мэрия Петрозаводска.



фото: мэрия Петрозаводска

Перед передачей машин в карельскую столицу все они прошли капитальный ремонт, подчеркнули в администрации.

"Такая помощь городу Петрозаводску – действенная и очень необходимая, - отметила Ирина Мирошник. – Появление новых исправных отремонтированных троллейбусов позволит нам списать на запчасти самые плохие имеющиеся троллейбусы, сократить расходы на ремонт, а также сократить потребление электроэнергии. У моделей, которые нам предоставлены, потребность в электроэнергии на 20-25% меньше, чем у тех, что имеются в парке "Городского транспорта".

Все десять троллейбусов уже прибыли в карельскую столицу. До конца июля предполагается завершить необходимые регистрационные действия, после чего машины выйдут на городские маршруты, заключили в мэрии.