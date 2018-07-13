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Новости. Общество
15:23, 13 Июля 2018
фото: мэрия Петрозаводска

ФОТО: Ирина Мирошник прокатилась по Петрозаводску в подержанном питерском троллейбусе

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Глава карельской столицы Ирина Мирошник проинспектировала один из троллейбусов, подаренных Санкт-Петербургом Петрозаводску, сообщает мэрия.

В пятницу на маршрут №1 в Петрозаводске вышел первый из десяти подержанных троллейбусов, поступивших из Санкт-Петербурга. В нем прокатилась глава карельской столицы Ирина Мирошник.


фото: мэрия Петрозаводска

"Троллейбусы предоставило правительство Санкт-Петербурга. Вопрос курировал лично губернатор Георгий Полтавченко, являющийся членом Госкомиссии по подготовке с 100-летию Республики Карелия. Это стало возможным благодаря содействию специального представителя губернатора Санкт-Петербурга Сергея Катанандова", - сообщает мэрия Петрозаводска. 


фото: мэрия Петрозаводска

Перед передачей машин в карельскую столицу все они прошли капитальный ремонт, подчеркнули в администрации. 

"Такая помощь городу Петрозаводску – действенная и очень необходимая, - отметила Ирина Мирошник. – Появление новых исправных отремонтированных троллейбусов позволит нам списать на запчасти самые плохие имеющиеся троллейбусы, сократить расходы на ремонт, а также сократить потребление электроэнергии. У моделей, которые нам предоставлены, потребность в электроэнергии на 20-25% меньше, чем у тех, что имеются в парке "Городского транспорта". 

Все десять троллейбусов уже прибыли в карельскую столицу. До конца июля предполагается завершить необходимые регистрационные действия, после чего машины выйдут на городские маршруты, заключили в мэрии.

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Комментарии

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zanoza
2018-07-13 16:42:42
Какая же Карелия нищая! Теперь примем в дар маршрутки,они тоже у нас все убитые :) Так и будем жить с протянутой рукой??? Может ли региональная власть ответить когда экономика Карелии начнёт подниматься с колен???
Os
2018-07-13 16:56:33
Маршрутки в городе и так почти все поработавшие на питерских маршрутах, да и из других городов хватает подержанных.
Горожанин
2018-07-13 16:41:28
Донашиваем обноски. Как-то не радует. И чего на этом пиариться?! Хотя в целом по нынешним временам - событие положительное.
shishk
2018-07-13 16:32:47
Читаешь такую чушь и диву даешься. Передачу 10-ти бушных траликов ЛИЧНО курировал аж губернатор Спб и целый представитель Катандов. А чо президента не подписали на сие феноменальное событие, или премьера хотя бы?
Беня
2018-07-13 15:55:58
Какой прекрасный троллейбус! Да вааще норм! :)
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