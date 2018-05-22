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Новости. Общество
19:10, 22 Мая 2018

ФОТО: Иван Ургант в сексуальном наряде заменил Водянову на обложке Vogue

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Провокационное фото появилось в инстаграм-аккаунте программы "Вечерний Ургант".

Звездой июньской обложки именитого журнала Vogue стала модель и посол чемпионата мира по футболу — 2018 Наталья Водянова, а компанию ей составил один из лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги Фёдор Смолов. Обложка получилась достаточно эффектной, и мимо неё не смог пройти телеведущий Иван Ургант, сообщает "Лайф".

В инстаграм-аккаунте программы "Вечерний Ургант" телеведущий решил спародировать фотомодель с помощью фотошопа. На обложке предстал Смолов с обнажённым торсом, а на спине красуется Иван в кожаном сексуальном мини и ботфортах.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли юмор известного ведущего и обвинили его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Другие пользователи прозвали его Иванчитой в честь Кончиты Вурст. Большинству же по вкусу пришлась юмористическая версия обложки глянца. Многие даже расстроились, что обложка так и и не попадёт в печать, и отметили, что Ургант затмил супермодель.

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