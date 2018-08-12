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Новости. Общество
19:40, 12 Августа 2018

ФОТО: Из-за стресса, вызванного разводом, Анджелина Джоли похудела до 45 кг

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Голливудская актриса стремительно теряет вес, утверждают источники, близкие к окружению звезды.

Напомним, 43-летняя Анджелина Джоли и 53-летний Брэд Питт никак не могут решить, с кем будут жить их дети после развода. К сожалению, бесконечные судебные разбирательства подрывают не только репутацию Джоли, но и ее здоровье, пишет интернет-издание Woman.ru.

Анджелина Джоли и Брэд Питт судятся уже почти два года. Голливудские звезды никак не могут договориться, с кем будут жить их дети. Судя по всему, Джоли не намерена сдаваться (недавно она обвинила Питта в неуплате алиментов), однако противостояние с экс-супругом дается ей нелегко. Энджи стремительно теряет вес.

Источник, близкий к окружению звезды, в интервью изданию In Touch заявил, что жизнь в постоянном стрессе привела Джоли к тому, что теперь она весит всего 45 кг при росте 169 см.

"Семья и команда Анджелины очень обеспокоены. Ее здоровье ухудшается, она тает прямо на глазах", - рассказал аноним.

"Брючные костюмы, которые она носит, многое скрывают. Однако,  когда она надевает повседневную одежду, нездоровая худоба сразу же бросается в глаза", - цитирует инсайдера издание.

Интересно, что недавно в Сети появились слухи о том, что Питт устал от судебных тяжб не меньше Джоли. Хочется верить, что актеры смогут забыть прежние обиды и заключат мир хотя бы ради своих детей.

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