ФОТО: Известная российская актриса и поэтесса показала верблюдов из Карелии

Поэтесса Вера Полозкова отдыхает в Карелии.

Известная российская поэтесса, актриса, певица Вера Полозкова отдыхает в Лахденпохском районе Карелии.

В своем Инстаграме она опубликовала фото из зоопарко рядом с поселком Тиурула.

На снимках верблюды, гуси и, конечно, завораживающие зимние карельские пейзажи.