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Новости. Спорт
16:18, 07 Сентября 2019
фото: ©Пресс-служба правительства Карелии/Любовь Козлова

ФОТО: Юбилейный фестиваль бега Karjala состоялся в Пряже

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Это генеральная репетиция самого масштабного проекта в спортивной истории Карелии - марафона Runkarjala 2020, который пройдет в год 100-летнего юбилея республики, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Более тысячи участников собрались 7 сентября на крупнейшем карельском фестивале бега – полумарафоне Karjala. Представители 68 городов России и зарубежья соревновались, кто быстрее бегает на дистанциях 5, 10 и 21 км, а поклонники северной ходьбы смогли испытать свои силы на дистанциях 5 и 10 км. Дети преодолевали беговые дистанции от 100 до 900 метров в зависимости от возраста. Организованные команды приняли участие в борьбе за Кубки корпораций.



Главное мероприятие серии стартов RunKarjala проводится в республике уже в 5-й раз, и каждый раз количество участников неизменно растет – с 300 человек в 2015 до 1000 – в 2019 году. Большинство любителей бега приехали из российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Вологодской и Нижегородской областей, Ставропольского края и др. Кроме того, на участие в полумарафоне заявились представители Финляндии, Белоруссии, Египта и Марокко.



Впервые в Карелии во время проведения полумарафона был организован мобильный гастрономический фестиваль Taste of Karelia. Команды шеф-поваров, рестораторов и производителей приготовили знаковые аутентичные блюда карельской кухни и современные варианты блюд. В составе команды федерального проекта "Гастрономическая карта России" для участия в фестивале приехали федеральные эксперты и шеф-повара.



На территории спортивного комплекса поселка Пряжа также прошла Ярмарка карельских натуральных продуктов и сувениров. Участники и болельщики смогли лучше узнать карельские традиции и приобрести продукцию местных производителей – мёд, чай, полезные сладости, природную косметику, украшения, а также сувениры с символикой полумарафона Karjala.

Абсолютными победителями на дистанции 21,1 км стали Наталья Ягелева и Николай Миронов. Анастасия Пулькина и Дмитрий Коровин взяли золото на дистанции 10 километров. Победителями в дисциплине скандинавская ходьба признаны Диана Диане и Валерий Савельев. Самая массовая команда - "Бег с удовольствием" Санкт-Петербург.



Фестиваль проходит в рамках решений государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. В следующем году состоится Марафон Runkarjala 2020 – самый масштабный проект в спортивной истории Карелии – с привлечением 10 тысяч участников из Карелии, России и Зарубежья в дисциплинах бег и скандинавская ходьба. Участники марафона смогут стать соучредителями юбилея и внести свой личный вклад в празднование – достаточно пробежать или пройти по центральным историческим улицам Петрозаводска символическую дистанцию: 1 км (дети) и 4,2 км (1/10 Марафона), 10 км – дистанции-спутники, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон) - для сильных духом.



Каждый участник получит уникальную памятную медаль финишера из шунгита на льняной ленте с традиционной вышивкой. Полученная медаль – это не просто сувенир с юбилея республики, это символ личного достижения участника – пример здорового и ответственного отношения к себе и своему образу жизни.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-07 16:33:49
Картошку некогда копать - все в бегах.
Гость
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