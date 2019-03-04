ФОТО: Кайтингисты готовятся к соревнованиям на заснеженном Онего

Во вторник на набережной в Петрозаводске будет дан старт зимнему кайт-марафону "Транс-Онего-2018".

Во вторник 5 марта на набережной Онежского озера будет дан старт открытому чемпионату и первенству России по сноукайтингу, по зимнему виндсерфингу, кубку Карелии по сноукайтингу, марафону по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции "Транс-Онего 2019".

Старт состоится у отеля "Космос" 5 марта. Начало соревнований в 10.00. Соревнования продлятся до 9 марта.

А сегодня фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как засыпанные снегом спортсмены-кайтингисты готовятся к соревнованиям.

Фото смотрите здесь.