ФОТО: Как 50-летняя Алика Смехова выглядит в купальнике

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50-летняя актриса Алика Смехова опубликовала фото в купальнике, сделанные на Мальдивах.
Как отмечает Lady, Алика Смехова, как и многие звезды, проводит майские праздники за границей. Актриса улетела на Мальдивы и опубликовала в Сети несколько фотографий с отдыха.
Поклонники оценили фигуру Алики и оставили в ее Instagram сотни комментариев: "Афродита", "Вы потрясающая!", "Красотка", "Богиня Мальдив!"
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