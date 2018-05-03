ФОТО: Как 50-летняя Алика Смехова выглядит в купальнике

50-летняя актриса Алика Смехова опубликовала фото в купальнике, сделанные на Мальдивах.

Как отмечает Lady, Алика Смехова, как и многие звезды, проводит майские праздники за границей. Актриса улетела на Мальдивы и опубликовала в Сети несколько фотографий с отдыха.

Поклонники оценили фигуру Алики и оставили в ее Instagram сотни комментариев: "Афродита", "Вы потрясающая!", "Красотка", "Богиня Мальдив!"