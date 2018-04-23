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Новости. Общество
19:40, 23 Апреля 2018

ФОТО: Как сейчас выглядят и чем занимаются известные телеведущие Стриж, Ханга, Ищеева и Волкова

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Как сейчас выглядят и чем занимаются легендарные хозяйки телеэфиров Ксения Стриж, Елена Ханга, Елена Ищеева и Алла Волкова, выяснил Cosmo.

51-летняя Ксения Стриж когда-то прославилась в качестве диджея на радио "Европа плюс", а в конце 1990-х начала вести собственное телешоу "Стриж и другие". В 2000 году передача закрылась, и Стриж вернулась на радио: "Авторадио", "Весна FM", "Радио Шансон".

Прошлым летом, пишет издание, Стриж стала гостьей передачи "Прямой эфир", где призналась, что хочет усыновить ребенка. Своих детей у Ксении нет. Раньше мысли о ребенке наводили на нее ужас, да и никто из бывших мужей не настаивал на малыше. Сейчас Стриж живет в четвертом браке — с Андреем Сусиковым, который младше супруги на 17 лет.

Чернокожая телеведущая в платиновом парике рассуждает об оральном сексе, а в кресле гостя сидит мужчина в костюме садо-мазо и признается в любви к порке. Для России конца 1990-х, отмечает Cosmo, шоу "Про это" стало взрывом сознания.

Совершив сексуальную революцию, Ханга переключилась на дневной эфир. С 2001 по 2006 год она вела ток-шоу "Принцип домино", откуда ушла на англоязычный канал Russia Today. Сейчас 55-летняя Ханга — ведущая на радио "Комсомольская правда". Елена замужем за председателем совета директоров Центра политического консультирования Игорем Минтусовым. В 2001 году у пары родилась дочь Елизавета-Анна.

Елена Ищеева была соведущей Ханги в "Принципе домино", но в 2004 году покинула шоу из-за конфликта с коллегой. Ищеевой казалось, что социальный проект начинает "желтеть". Телеведущая перешла на канал "Домашний", а позже занялась медиа-бизнесом.

С 2008 года Ищеева — совладелец финансового портала "Банки.ру". Также Елена руководит сайтом Finparty.ru, который посвящен звездам финансового мира. Больше 20 лет 44-летняя Ищеева замужем за предпринимателем Филиппом Ильиным-Адаевым. Супруги воспитывают сына и дочь.

Алла Волкова до 1999 года вместе с Борисом Крюком вела романтическую передачу "Любовь с первого взгляда". После закрытия проекта Волкова осталась в продюсерском центре "Игра-ТВ".

Сейчас 62-летняя Волкова работает в редакторской группе интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?". Ее коллега Борис Крюк — ведущий игры. С 2000 года Алла замужем за певцом Игорем Иванниковым.

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