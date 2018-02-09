ФОТО: Карельский поселок с высоты птичьего полета

В группе пожарных Сегежского района Карелии опубликованы снимки поселка Валдай, сделанные с высоты птичьего полета.

"Поселок Валдай Сегежского муниципального района. Фото сделаны 07.02.2018 заместителем начальника ФГКУ "4 отряд ФПС по Республике Карелия" А.А. Ивановым при помощи беспилотного летательного аппарата PHANTOM 4 PRO", - сказано в сообщении паблика.