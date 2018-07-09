ФОТО: Королева Инстаграма как "баба враскоряку"

Кардашьян в белье рассказала о пользе ананасового сока.

На своей страничке ы Инстаграме модель Ким Кардашьян выложила снимок, в подписи к которому она призвала поклонников узнать побольше о пользе ананасового сока, рассказывает "Комсомольская правда". А заодно ненавязчиво продемонстрировала баночку любимого напитка, которым она освежается в жару. Ким могла бы до посинения твердить о калориях, сжигании жиров, вреде сахара и пользе свежих фруктов. Но она поступила проще: звезда реалити-шоу, как обычно, пустила в ход собственное соблазнительное тело.

Ким сфотографировалась в белом купальнике, подчеркнувшем ее фигуру. Кардашьян присела на мраморную стойку, расположенную, судя по крану, на фешенебельной кухне. При этом модель позирует в весьма неоднозначной позе, широко раздвинув ноги. "Так и запишем, баба враскоряку - это нынче пикантная поза", - отреагировали русские комментаторы.

Супруга Канье Уэста добилась своего - всего за несколько часов ее фотография собрала в Инстаграме почти два миллиона лайков. И поклонницы, разумеется, теперь будут налегать на ананасовый сок в надежде обрести такую фигуру.

В декабре 2015 года Кардашьян родила второго ребенка и после этого долго не могла вернуть тонкую талию. Сама модель уверяет, что ей помогли строгая диета (она придерживается правил питания доктора Аткинса) и постоянные тренировки в фитнес-зале. Однако профессиональные пластические хирурги рассказали американским таблоидам, что без липосакции дело явно не обошлось, и такой тонкой талии Ким добилась, убрав лишний жир с помощью скальпеля. Но зато в остальном она честна: чтобы поддерживать форму после липосакции и не давать лишним килограммам ни малейшего шанса вернуться, она действительно много работала над собой в спортзале.

У 37-летней Ким Кардашьян и 41-летнего рэпера Канье Уэста трое детей. Сын Сэйнт родился в декабре 2015 года, старшей дочери Норт пять лет. Еще одну дочку - пара назвала ее Чикаго- супругам в январе 2018 года родила суррогатная мать.