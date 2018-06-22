ФОТО: Кристина Агилера снова показала грудь

Певица объявила, что "почувствовала себя свободной".

Кристина Агилера удивила фанатов неожиданно смелой фотосессией. 37-летняя певица позировала для серии довольно рискованных снимков, рассказывает 7days.ru. На одном из них фотограф запечатлел Кристину в абсолютно прозрачном красном шифоновом наряде. На другом - в пиджаке, спущенном с одного плеча, полностью обнажившем грудь. А еще для одного снимка Агилера позировала и вовсе топлесс!

Эту фотосессию Кристина приурочила к выходу своего нового альбома – Liberation, что переводится, как "Освобождение". "Мне удалось достигнуть такого состояния, что я ощутила себя действительно свободной. И я захотела поделиться своими чувствами с моими поклонниками, мотивировать их на то, чтобы они сбросили маски и стали самими собой, помочь им почувствовать себя комфортно в собственном теле. В последний раз, когда я отправлялась в тур (это было 10 лет назад), я была беременна моим сыном. Мне было очень непросто, и я не понимала, как же это женщины с детьми ухитряются работать? И вот теперь, когда я стала уже дважды мамой, для меня настало время вернуться к тому, для чего я родилась на свет!" - так Агилера прокомментировала свою фотосессию.

Напомним, Кристина воспитывает двоих детей. 10-летний Макс - сын ее экс-супруга Джордана Брэтмана. А маленькая Саммер, которой пока всего три года - плод ее романа с нынешним бойфрендом Мэттом Раттлером, с которым, по слухам, певица тайно обвенчалась в декабре прошлого года. Любопытно, что, как призналась Агилера, ее дочке совершенно не нравится пение мамы. Кристина рассказала: "Когда я на днях распевалась дома, в комнату влетела возмущенная Саммер. "Прекрати сейчас же, ты мешаешь смотреть мне мультик про свинку Пеппу!" - заявила моя дочь".