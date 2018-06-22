Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 22 Июня 2018

ФОТО: Кристина Агилера снова показала грудь

По теме

Ученые нашли способ замедлить старение
22.06.18 22:00
Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы
22.06.18 21:05
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Митинг беременных в Питкяранте, убийства, гибель на водопаде и повышение пенсионного возраста
22.06.18 21:00
Все новости
Загрузка...

Певица объявила, что "почувствовала себя свободной".

Кристина Агилера удивила фанатов неожиданно смелой фотосессией. 37-летняя певица позировала для серии довольно рискованных снимков, рассказывает 7days.ru. На одном из них фотограф запечатлел Кристину в абсолютно прозрачном красном шифоновом наряде. На другом - в пиджаке, спущенном с одного плеча, полностью обнажившем грудь. А еще для одного снимка Агилера позировала и вовсе топлесс!

Эту фотосессию Кристина приурочила к выходу своего нового альбома – Liberation, что переводится, как "Освобождение". "Мне удалось достигнуть такого состояния, что я ощутила себя действительно свободной. И я захотела поделиться своими чувствами с моими поклонниками, мотивировать их на то, чтобы они сбросили маски и стали самими собой, помочь им почувствовать себя комфортно в собственном теле. В последний раз, когда я отправлялась в тур (это было 10 лет назад), я была беременна моим сыном. Мне было очень непросто, и я не понимала, как же это женщины с детьми ухитряются работать? И вот теперь, когда я стала уже дважды мамой, для меня настало время вернуться к тому, для чего я родилась на свет!" - так Агилера прокомментировала свою фотосессию.

Напомним, Кристина воспитывает двоих детей. 10-летний Макс - сын ее экс-супруга Джордана Брэтмана. А маленькая Саммер, которой пока всего три года - плод ее романа с нынешним бойфрендом Мэттом Раттлером, с которым, по слухам, певица тайно обвенчалась в декабре прошлого года. Любопытно, что, как призналась Агилера, ее дочке совершенно не нравится пение мамы. Кристина рассказала: "Когда я на днях распевалась дома, в комнату влетела возмущенная Саммер. "Прекрати сейчас же, ты мешаешь смотреть мне мультик про свинку Пеппу!" - заявила моя дочь".

По теме

Ученые нашли способ замедлить старение
22.06.18 22:00
Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы
22.06.18 21:05
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Митинг беременных в Питкяранте, убийства, гибель на водопаде и повышение пенсионного возраста
22.06.18 21:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
19.06.2018, 16:02
Беременная жена сорвавшего в водопад туриста ищет свидетелей трагического происшествия

Аналитика

Сегодня 10:00
Капитал
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
Увидеть Кивач и умереть 2
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 15
21.06.2018 09:48
"На защите родины против беспощадной оптимизации" 4
20.06.2018 17:13
Еще один мегапроект? 2
19.06.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2018 12:13
Без политики
"Без воды и не туды, и не сюды"
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
"Так вышло, мы любим Россию" 5
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 14:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»