ФОТО: Ксения Собчак во второй раз станет мамой?

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Слухи о беременности телеведущей подтвердила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина.
Очередная волна споров о возможной беременности Собчак разгорелась после того, как Ксения появилась на премии журнала FB в странном наряде, сообщает сайт "Дни.Ру".
Платье телеведущей делало яркий акцент на округлившийся живот.
Точку в дискуссии поставила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, которая также присутствовала на премии. Она разместила на своей странице в Instagram фото с вечеринки, а когда один из пользователей поинтересовался, не беременна ли коллега Мишани Ксения, жена рэпера утвердительно ответила "Да".
У Ксении Собчак уже есть сын Платон, который родился в браке с актером Максимом Виторганом.
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