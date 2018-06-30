ФОТО: Ксения Собчак во второй раз станет мамой?

Слухи о беременности телеведущей подтвердила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина.

Очередная волна споров о возможной беременности Собчак разгорелась после того, как Ксения появилась на премии журнала FB в странном наряде, сообщает сайт "Дни.Ру".

Платье телеведущей делало яркий акцент на округлившийся живот.

Точку в дискуссии поставила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, которая также присутствовала на премии. Она разместила на своей странице в Instagram фото с вечеринки, а когда один из пользователей поинтересовался, не беременна ли коллега Мишани Ксения, жена рэпера утвердительно ответила "Да".

У Ксении Собчак уже есть сын Платон, который родился в браке с актером Максимом Виторганом.