ФОТО: Леди Гага и Брэдли Купер – влюбленная парочка

Американский журнал Entertainment Weekly представил новый номер с Леди Гагой и Брэдли Купером на обложке.

Как отмечает Cosmo, знаменитости снялись в образе влюбленных, изобразив героев фильма "Звезда родилась", премьера которого намечена на осень.

"На фото они позируют в нескольких сантиметрах от поцелуя", - отмечает издание.



Peter Lindbergh/Warner Bros

В июне появился первый трейлер фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой и Брэдли Купером в главных ролях. Для 43-летнего актера это еще и режиссерский дебют. Звезды так сблизились на съемках, что Брэдли даже подозревали в измене своей возлюбленной Ирине Шейк.

"Звезда родилась" — ремейк мюзикла 1937 года. Это грустная история любви и взаимоотношений стареющего музыканта-алкоголика и молодой певицы, которая взбирается на вершину славы.

Леди Гага призналась, что во время съемок переживала тяжелый период: ее подруга умерла от рака.

"Все это изменило меня. Но я наблюдала за тем, как Брэдли феноменально работает, а затем видела, как он верит в меня. Это дало мне силы, чтобы поверить в себя. Я благодарна ему за этот опыт", — рассказала 32-летняя певица.

Видео трейлера: Warner Bros. Pictures/YouTube