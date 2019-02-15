ФОТО: Ледяные скульптуры "Гипербореи" начали таять, их закрывают фольгой

В Петрозаводске скульпторы укутывают ледовые и снежные скульптуры фольгой и полиэтиленом, чтобы они не растаяли.

Некоторые фигуры закутаны целиком, у некоторых – только хрупкие детали.

Возможно, как шутили на открытии, в этом виноваты авторы скульптуры "Тепло " (в виде котика на батарее).

Основная работа скульпторов, возможно, предстоит в ночь перед открытием.

В XVIII Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур принимают участие по 10 команд в каждой из трех номинаций: "ледовая скульптура", "большой снежный куб" и "малый снежный куб".

Свои работы на Онежской набережной представят творцы из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Суоярви, Лахденпохьи, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Королева, Кандалакши, Екатеринбурга, Пермского края, Вологодской области, Финляндии и Белоруссии.