ФОТО: Леонид Якубович проехал на внедорожнике по тротуару

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Ведущий передачи "Поле чудес" нарушил ПДД в Чебоксарах.
Инцидент произошел 1 июня. После окончания акции "Волшебник" на Олимпийском стадионе Леонид Аркадьевич отправился на своем внедорожнике на Красную площадь Чебоксар, где должно было пройти еще одно мероприятие с его участием в честь Дня защиты детей.
На пути Якубовича оказался автобус, выставленный специально для того, чтобы ограничить автомобильное движение. Телеведущий решил объехать препятствие по тротуару. Леонид Аркадьевич припарковал машину на проезжей части за автобусом и отправился на мероприятие, пишет Cosmopolitan.
В МВД Чувашии сообщили, что по этому делу началась проверка. Водитель должен будет нести ответственность за нарушение ПДД.
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