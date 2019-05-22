ФОТО: Летчик-блогер из Москвы собирается на рыбалку в Карелию

Пилот боинга 22 мая совершил рейс из Москвы в Петрозаводск и запечатлел карельские озера на фото.

В паблике о гражданской и военной авиации LETCHIKLEXA пилот выложил фото Карелии с высоты птичьего полета и пообещал приехать в край озер на рыбалку.

"Я теперь точно знаю, куда я поеду на следующую рыбалку! Чтобы прямо вот в чащу, в самую глухомань, где комары, лес, озера и грибы! А рядом на сто километров – ни души (только лисы и зайцы)"! Карелия подарила изумительную погоду! Такая видимость бывает разве что поздней осенью, но нам сегодня жутко повезло!", – подписал фото летчик.