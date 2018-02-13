ФОТО: Мелани Гриффит шокировала поклонников лицом, изменившимся из-за рака кожи

Бывшая жена Антонию Бандераса, голливудская актриса Мелани Гриффит перенесла операцию по удалению опухоли на носу, но не удержалась и все-таки вышла в свет.

Как пишет "Комсомольская правда", брак актеров распался в 2014 году, и с тех пор каждый из супругов идет своим путем. 57-летний Антонио закрутил роман с белокурой голландской банкиршей Николь Кемпел, по-прежнему много снимается и вполне счастлив. 60-летняя Мелани ушла в тень и больше не появляется на экране. После многочисленных пластических операций ее лицо изменилось настолько, что бывшую красавицу уже давно не зовут в кино. Главная радость для актрисы – ее дочери: 28-летняя звезда эротической саги "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон и 22-летняя Стелла.

"А недавно у Мелани появился еще один повод для тревог: три недели назад врачи обнаружили у актрисы на носу раковую опухоль. Медики немедленно провели операцию и удалили ее. Мелани стоило бы посидеть дома и подлечиться, но желание блистать в свете оказалось сильнее. Актриса отправилась в Европу, на ежегодный Венский бал. И тут же попала на глаза папарацци", - отмечает издание.



фото: EastNesw

Мелани Гриффит стала главной звездой Венского бала. Выглядела актриса не очень: ее лицо сильно изменила недавняя операция, после которой на носу остался заметный шрам. Тем не менее, желание выйти на публику (или, возможно, жесткие рамки контракта с организаторами Венского бала) оказались сильнее голоса разума, советовавшего Мелани потерпеть и сначала окончательно восстановиться после операции. Гримеры постарались замазать шрам тональным кремом, но он все равно был слишком заметен.



фото: EastNews

"Еще хуже актрисе пришлось, когда она только-только прилетела в Вену и приехала в свой отель. У дверей ее ждали папарацци. Мелани оказалась совершенно не готова к их атаке: она устала после долгого перелета из Америки, была ненакрашенной и без укладки. Камеры безжалостно запечатлели красные шрамы на носу, растрепанные волосы и изменившееся из-за пластики лицо", - пишет КП.

Впервые медики диагностировали у Мелани Гриффит онкологию в 2009 году.