ФОТО: Мертвые в поселке Карелии остановили лесорубов

В деревне Тюппега Кондопожского района Карелии лесорубы остановили работу, когда увидели могилы.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который больше 20 лет назад построил дачу за Кончезером, недалеко от деревни Тюппега Кондопожского района.

По словам дачника, природа в Кончезере уникальная, недалеко санатории "Кивач" и "Марциальные воды". Сосновый бор, богатый грибами и ягодами, десятилетиями кормил местных жителей, но последние несколько зим лес стали вырубать, варварски, сплошняком.

Петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел, как кладбище остановило вырубки.

"Последние четыре года, подъезжая весной к даче, вижу лишь пеньки вместо когда-то шумевших высоких сосен, - написал петрозаводчанин в комментарии к фото, - рубят в основном зимой, когда народу в этих местах мало. Вот и в этом году весной обнаружил, что вырублен очередной участок. Хорошо, что кладбище в лесу расположено, оно, видимо, остановило варваров – не пошли дальше рубить".

Раньше, как сообщил дачник, стояли таблички, что вырубка ведется на законных основаниях, позже обещали восстановить лесофонд, но сегодня нет ни таблички, ни саженцев.