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Новости. От читателей
13:52, 07 Мая 2019
фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Мертвые в поселке Карелии остановили лесорубов

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В деревне Тюппега Кондопожского района Карелии лесорубы остановили работу, когда увидели могилы.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который больше 20 лет назад построил дачу за Кончезером, недалеко от деревни Тюппега Кондопожского района.

По словам дачника, природа в Кончезере уникальная, недалеко санатории "Кивач" и "Марциальные воды". Сосновый бор, богатый грибами и ягодами, десятилетиями кормил местных жителей, но последние несколько зим лес стали вырубать, варварски, сплошняком.

Петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел, как кладбище остановило вырубки.

"Последние четыре года, подъезжая весной к даче, вижу лишь пеньки вместо когда-то шумевших высоких сосен, - написал петрозаводчанин в комментарии к фото, - рубят в основном зимой, когда народу в этих местах мало. Вот и в этом году весной обнаружил, что вырублен очередной участок. Хорошо, что кладбище в лесу расположено, оно, видимо, остановило варваров – не пошли дальше рубить".

Раньше, как сообщил дачник, стояли таблички, что вырубка ведется на законных основаниях, позже обещали восстановить лесофонд, но сегодня нет ни таблички, ни саженцев.

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Комментарии

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кир
2019-05-07 16:15:34
Бросьте дурь вбрасывать. В цифровом веке все должно быть известно в режиме реального времени. И рубки в лесу, и незаконная торговля на улицах. Просто вам и начальникам выгодно быть дикарями.
Гость
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