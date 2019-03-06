ФОТО: Мимозу к 8 Марта начали продавать в Петрозаводске

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Корреспондент "Столицы на Онего" узнала, сколько стоят цветы к Международному женскому празднику.
В минувший вторник 5 марта на Древлянке появились первые продавцы мимозы к 8 Марта.
На бульваре Интернационалистов предлагали приобрести большую ветку мимозы за 250 рублей, среднюю – за 100 рублей, а маленькую – за 50.
Также в продаже имелись букетики сухоцветов за 200 рублей и разрекламированные мишки из роз.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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