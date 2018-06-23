ФОТО: Мирошник положительно оценила качество работ по благоустройству набережной Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сегодня осмотрела уже выполненный ремонт и указала на недостатки, которые необходимо устранить ко Дню города.

Как рассказали в администрации города, работники нескольких компаний продолжают восстановление поврежденных непогодой конструкций на набережной. На этой неделе выполняется ремонт лестниц, производятся монтаж гранитных блоков парапета и подпорных стенок, а также обновление окраски уличных арт-объектов.

Глава города Ирина Мирошник положительно оценила уже завершенные этапы работ и отметила участки, на которые еще необходимо обратить пристальное внимание.

Напомним, власти Петрозаводска нашли спонсоров, которые помогают ремонтировать набережную. Несколько строительных предприятий – "Карелстроймеханизация", "Век", "Чистый город", "Баренц Групп", "Нова-Инвест", "Спасение" и "СФК" – выразили готовность в качестве спонсорской помощи отреставрировать нуждающиеся в ремонте участки набережной. А сотрудники компании "ПСК Строитель" восстановили покрытие на отрезке, ведущем к устью реки Лососинки.