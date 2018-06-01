Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:29, 01 Июня 2018

Власти Петрозаводска нашли спонсоров, которые помогут отремонтировать набережную

По теме

В 200 контрактах на содержание дорог в Карелии обнаружены нарушения
01.06.18 15:47
В Петрозаводске заработали фонтаны
01.06.18 15:40
Боднарчук: "Изменение законодательства позволит решить проблему с ливневой канализацией в Петрозаводске"
01.06.18 14:43
Все новости
Загрузка...

Строительные компании Петрозаводска намерены оказать помощь в проведении ремонта на Онежской набережной, сообщили в администрации города.

Предприятия уже определили, какие виды работ готовы выполнить в качестве спонсорской помощи городу.

На набережной Онежского озера состоялось выездное совещание с участием сотрудников администрации и представителей нескольких строительных компаний.

По итогам обследования пешеходной зоны определены первостепенные работы, которые необходимо выполнить. По оценке специалистов, внимания требуют три лестницы, гранитные блоки на парапете, облицовка подпорных стенок, зафиксировано вспучивание покрытия в районе фигуры "Рыбаки".

Предприятия "Карелстроймеханизация", "Век", "Чистый город", "Баренц Групп" и "СФК" распределили те виды работ, которые выполнят своими силами в рамках оказания спонсорской помощи. А строительная компания "Согласие" и группа компаний "Нова" восстановят деревянный настил в районе отеля "Онежский замок".

Строительная компания "Век" планирует приступить уже в понедельник. Все работы должны быть завершены к концу июня, когда Петрозаводск будет отмечать 315-летие.

Кроме того, компания "ПСК-Строитель" в рамках оказания спонсорской помощи засыпала размывы на участке набережной со стороны Парка культуры и отдыха.

По теме

В 200 контрактах на содержание дорог в Карелии обнаружены нарушения
01.06.18 15:47
В Петрозаводске заработали фонтаны
01.06.18 15:40
Боднарчук: "Изменение законодательства позволит решить проблему с ливневой канализацией в Петрозаводске"
01.06.18 14:43
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека

Аналитика

30.05.2018 10:49
Обществоведение
Работа до последнего пациента
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
К делу подключились консультанты 4
29.05.2018 12:28
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 4
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 7
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:07
Без политики
Радость до небес
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
"Сам справлюсь с божьей помощью"
Сегодня 10:29
Просто плюнь! 4
29.05.2018 14:00
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:20
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»