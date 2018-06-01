Власти Петрозаводска нашли спонсоров, которые помогут отремонтировать набережную

Строительные компании Петрозаводска намерены оказать помощь в проведении ремонта на Онежской набережной, сообщили в администрации города.

Предприятия уже определили, какие виды работ готовы выполнить в качестве спонсорской помощи городу.

На набережной Онежского озера состоялось выездное совещание с участием сотрудников администрации и представителей нескольких строительных компаний.

По итогам обследования пешеходной зоны определены первостепенные работы, которые необходимо выполнить. По оценке специалистов, внимания требуют три лестницы, гранитные блоки на парапете, облицовка подпорных стенок, зафиксировано вспучивание покрытия в районе фигуры "Рыбаки".

Предприятия "Карелстроймеханизация", "Век", "Чистый город", "Баренц Групп" и "СФК" распределили те виды работ, которые выполнят своими силами в рамках оказания спонсорской помощи. А строительная компания "Согласие" и группа компаний "Нова" восстановят деревянный настил в районе отеля "Онежский замок".

Строительная компания "Век" планирует приступить уже в понедельник. Все работы должны быть завершены к концу июня, когда Петрозаводск будет отмечать 315-летие.

Кроме того, компания "ПСК-Строитель" в рамках оказания спонсорской помощи засыпала размывы на участке набережной со стороны Парка культуры и отдыха.