ФОТО: Мирошник вышла на уборку города

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вместе со студентами привела в порядок бульвар Победы.

На бульваре Победы в понедельник прошла экологическая акция: студенты очистили от мусора и прошлогодних листьев газоны. К ребятам присоединились представители администрации города вместе с Ириной Мирошник.

Глава города особо отметила, что она не просто прогуливает работу, а пришла к 16 часам, чтобы принять участие в акции со студентами в удобное для них время. После субботника она намеревалась вернутся в кабинет и работать до ночи.

Напомним, старт экологическим акциям в Петрозаводске был дан на прошлой неделе. В субботниках принимают участие сотрудники организаций и ведомств, учащиеся и просто активные горожане.

По сообщению администрации города, на этой неделе в Петрозаводске пройдут еще несколько экологических акций. С графиком ближайших мероприятий по уборке и благоустройству городских территорий можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.