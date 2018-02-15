ФОТО: Модели Victoria's Secret снялись почти голыми

"Очень интересный день" провели девушки перед фотокамерами.

Модели Джорджия Фоулер и Виктория Ли приняли участие в фотосессии, посвященной 20-летнему юбилею австралийской версии журнала Harper's Bazaar, рассказывает Лайф.

Целиком праздничную фотосессию можно будет увидеть в мартовском выпуске Harper's Bazaar. Ну а пока сексуальные снимки модели выложили на своих страницах в Instagram, и собрали тысячи лайков и сотни комплиментов.

"Поздравляю @bazaaraustralia с днем рождения в праздничном костюме! Какое удовольствие быть частью такой знаковой фотосессии", - написала Джорджия Фоулер.

"Так возбуждающе быть частью 20-го юбилейного выпуска @bazaaraustralia! Спасибо @kelliehush и замечательной команде, которая сделала этот день очень интересным", - прокомментировала Виктория Ли.

Американская версия Harper’s Bazaar впервые увидела свет еще в XIX веке, а в России журнал появился даже раньше, чем в упомянутой Австралии - в 1996 году.