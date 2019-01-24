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Новости. Общество
08:35, 24 Января 2019
фото: официальный сайт Валаамского монастыря

ФОТО: Монахи в Карелии вырастили ананасы в "райской теплице" Валаама

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Экзотический фрукт вырастили монахи Валаамского монастыря в местной теплице.

Монахи Валаама в зимнюю погоду вырастили ананас, сообщает официальный сайт монастыря.

"На улице холодно, сильный мороз, но ананасам все нипочем, ведь в райской теплице они растут... На заснеженном Валааме, среди метелей, вьюг и сильных ветров, в светлой тепличке растут ананасы. Пускай они небольшого размера, но зрелые, сочные, спелые и очень-очень сладкие. Когда-то давно здесь монахи растили арбузы и дыни, теперь же спустя много лет "завезли" экзотический фрукт. Арбузом кого удивишь? - Никого. Ананас же на севере выращенный - редкость большая, экзотический фрукт из далекой Колумбии", - сообщает сайт монастыря.

Отмечается, что монастырские ананасы растут по соседству с огурцами, помидорами, базиликом, петрушкой и кинзой. 

"Зима за окном, вокруг много снега, а мы сорвем ананас, и с любовью Игумену поднесем плоды наших братских трудов…", - рассказывают монахи.

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Комментарии

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Сергей
2019-01-24 10:01:47
Я тоже хочу отделиться от государства.
Сеня
2019-01-24 10:00:45
Молодцы монахи , уважаю . А священников-попов нет .
Евгений
2019-01-24 09:00:03
Красота такая! Молодцы :)
Гость
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