ФОТО: Монахи в Карелии вырастили ананасы в "райской теплице" Валаама

Экзотический фрукт вырастили монахи Валаамского монастыря в местной теплице.

Монахи Валаама в зимнюю погоду вырастили ананас, сообщает официальный сайт монастыря.

"На улице холодно, сильный мороз, но ананасам все нипочем, ведь в райской теплице они растут... На заснеженном Валааме, среди метелей, вьюг и сильных ветров, в светлой тепличке растут ананасы. Пускай они небольшого размера, но зрелые, сочные, спелые и очень-очень сладкие. Когда-то давно здесь монахи растили арбузы и дыни, теперь же спустя много лет "завезли" экзотический фрукт. Арбузом кого удивишь? - Никого. Ананас же на севере выращенный - редкость большая, экзотический фрукт из далекой Колумбии", - сообщает сайт монастыря.

Отмечается, что монастырские ананасы растут по соседству с огурцами, помидорами, базиликом, петрушкой и кинзой.

"Зима за окном, вокруг много снега, а мы сорвем ананас, и с любовью Игумену поднесем плоды наших братских трудов…", - рассказывают монахи.