ФОТО: На дороге в деревне Карелии появилась яма глубиной с человеческий рост

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В деревне Вокнаволок, недалеко от Костомукши, местный житель запечатлел на фото огромную яму на дороге.
Виталий Никулин рассказал "Столице на Онего", что на улице Набережная в их деревне Вокнаволок дождями размыло дорогу.
В результате в том месте, где над дренажной канавой проходит труба, образовалась яма такой глубины, что он смог полностью поместиться туда.
"Вообще, - сказал Виталий, - дороги у нас плохие и обслуживаются плохо. Чиновники говорят, нет денег".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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