ФОТО: На дороге в деревне Карелии появилась яма глубиной с человеческий рост

В деревне Вокнаволок, недалеко от Костомукши, местный житель запечатлел на фото огромную яму на дороге.

Виталий Никулин рассказал "Столице на Онего", что на улице Набережная в их деревне Вокнаволок дождями размыло дорогу.

В результате в том месте, где над дренажной канавой проходит труба, образовалась яма такой глубины, что он смог полностью поместиться туда.

"Вообще, - сказал Виталий, - дороги у нас плохие и обслуживаются плохо. Чиновники говорят, нет денег".



фото Виталий Никулин