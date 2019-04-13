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Новости. Общество
12:52, 13 Апреля 2019

ФОТО: На набережной Петрозаводска прошел "космический забег"

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Около 300 горожан приняли участие в фан-забеге, посвященному Дню космонавтики.

На набережной Петрозаводска школа бега RUNSTART и школа № 3 провели сегодня фан-забег для всех любителей здорового образа жизни в честь Дня космонавтики и по случаю начала бегового сезона в Карелии.

По словам организаторов, пришло 300 с лишним человек, хотя ожидали не больше 150.

Помимо забега на дистанцию в 1961 метр в программе мероприятия были сбор еды для приюта для животных и конкурс космических костюмов.

Петрозаводчан, решивших принять участие в конкурсе, было немного. В костюмах на праздник бега пришли в основном дети. Лишь одна семья облачилась в "космическую" форму: 4 человека пришли в костюмах Луны, кометы, звезды и космонавта.

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Комментарии

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Lana
2019-04-13 13:28:15
Семье в космических костюмах особый Респект!
Гость
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