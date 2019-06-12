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Новости. От читателей
14:45, 12 Июня 2019

ФОТО: На набережной Петрозаводска вновь появилась огромная яма

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Очередной раз на Онежской набережной образовался провал.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел огромную яму на набережной.

"Туристическая зона, а тут такой позор", - написал автор фото в комментарии.

Отметим, что провалы асфальта на Онежской набережной образовываются с завидной регулярностью. Мэрия их регулярно засыпает. Вода щебень вымывает – и провал вновь появляется на прежнем месте.

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Комментарии

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petronik
2019-06-12 14:51:20
Не удивляйтесь, во всей стране так-же.
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