ФОТО: На острове Кижи туристы устроили фотосессию для змеи

Во время прогулки на острове в Карелии туристы заметили гадюку.

Туристы, прибывшие на остров Кижи, во время прогулки не растерярись, когда увидели змею – подошли к ней и начали фотографировать.

В группе "Музей "Кижи" появились фотографии необычной "встречи".