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Новости. Общество
14:25, 31 Мая 2019
фото: пресс-служба музея "Кижи"

ФОТО: На острове Кижи туристы устроили фотосессию для змеи

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Во время прогулки на острове в Карелии туристы заметили гадюку.

Туристы, прибывшие на остров Кижи, во время прогулки не растерярись, когда увидели змею – подошли к ней и начали фотографировать. 

В группе "Музей "Кижи" появились фотографии необычной "встречи".

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